L’attore turco è apparso senza barba in un nuovo ruolo, attirando l’attenzione dei fan. La decisione di cambiare look è stata condivisa tramite un video, suscitando reazioni tra chi segue la sua carriera. Il cambio di immagine ha portato molti a commentare l’aspetto rinnovato dell’attore, che si mostra diverso rispetto alle apparizioni precedenti. La trasformazione ha generato un forte interesse sui social e tra gli appassionati di cinema e televisione.

Can Yaman si trasforma per un nuovo ruolo: via la barba, cambia il look. L’attore turco ha deciso di rinnovarsi con un cambio radicale. La star di “Sandokan” ha detto addio alla sua iconica barba, documentando la trasformazione attraverso un video condiviso sui social, girato direttamente dal barbiere mentre il cambiamento prendeva forma. Il risultato è evidente: senza barba, i lineamenti del suo volto appaiono visibilmente diversi. A corredare il video, una didascalia che ha subito acceso la curiosità dei fan: “Come si diventa un personaggio”, parole che lasciano poco spazio ai dubbi. Il gesto sembrerebbe infatti strettamente legato a un nuovo progetto cinematografico o televisivo, per il quale l’attore starebbe già entrando nella parte, trasformando il proprio aspetto fisico in funzione del personaggio che si appresta a interpretare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come si diventa un personaggio”: Can Yaman rimane senza barba, sotto choc migliaia di fan – IL VIDEO

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«Can ama mettersi alla prova e lo fa alla perfezione, cambiando personaggio ma anche lingua, dato che fino ad ora ha recitato in turco, italiano, inglese e spagnolo dopo aver studiato sempre duramente per essere il più credibile possibile. » Can Yaman è pro - facebook.com facebook

L' indirizzo del salone Se riesce a ringiovanire tutti così,io sono già prenotata! Ora un paio di occhiali e l' #Bro ,avvocato ma imbranato ,prende vita! #CanYaman x.com