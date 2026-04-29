Shock Can Yaman | addio barba il nuovo look divide le fan VIDEO

L’attore ha condiviso sui social un video in cui mostra il taglio di capelli e la nuova acconciatura. La decisione di eliminare la barba ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni apprezzando il cambiamento, altri meno. La clip pubblicata mostra il prima e dopo, evidenziando la differenza nel look. La modifica estetica ha generato discussioni tra i follower dell’attore, che hanno commentato le immagini online.

Can Yaman l’ha fatta grossa, stavolta: si è tagliato la barba e ha anche mostrato sui social il video del taglio e il risultato finale. Un cambio di look così drastico che ha spiazzato le fan, abituate da anni a vederlo con uno dei suoi tratti distintivi più riconoscibili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) L’attore turco, che in Italia ormai è di casa, ha fatto capire che questa trasformazione sarebbe dovuta ad esigenze sceniche. “Ecco come si diventa un personaggio”, ha scritto nella caption che accompagna il video. E poi, rivolto al barbiere responsabile di questa svolta, ha scherzato: “Ti odieranno.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Shock Can Yaman: addio barba, il nuovo look divide le fan (VIDEO) Notizie correlate Leggi anche: Angelina Mango irriconoscibile sul palco, il nuovo look divide i fan: “Cosa le è successo?” Francesca Michielin balla sul palco: il video virale divide i fan e scatena critiche ferociUn breve momento sul palco, registrato durante un evento musicale, è bastato per accendere una discussione accesa sui social network. Contenuti utili per approfondire Shock Can Yaman: addio barba, il nuovo look divide le fan (VIDEO)Can Yaman sorprende tutti: si taglia la barba e mostra il nuovo look in un video social. Il cambiamento divide le fan e accende il dibattito online. cinemaserietv.it Can Yaman 2026: addio sex symbol, ora punta tutto sull’autoironiaCan Yaman 2026: colpo di scena! L’attore sembra deciso a mettere in soffitta l’immagine che lo ha reso un fenomeno mediatico. Addio al classico sex symbol ... blogdilifestyle.it