Carlo Conti è un… Choc in diretta il personaggio della tv si intrufola ed ecco che urla | gelo VIDEO

Da tvzap.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
carlo conti 232 un8230 choc in diretta il personaggio della tv si intrufola ed ecco che urla gelo video
© Tvzap.it - “Carlo Conti è un…”. Choc in diretta, il personaggio della tv si intrufola ed ecco che urla: gelo (VIDEO)

News Tv, alla vigilia della 76ª edizione del Festival di Sanremo, l’attenzione mediatica si è concentrata anche su un episodio avvenuto durante un’edizione del Tg1. Nel corso di un collegamento in diretta da Palazzo Chigi, una voce fuori campo ha urlato la frase: “Carlo Conti è .”, causando l’immediata reazione della regia. Interruzione al Tg1 durante un collegamento da Palazzo Chigi. L’episodio si è verificato mentre il telegiornale era in collegamento per un contenuto di carattere politico. In quel momento, il conduttore del Festival non era presente. A essere colto di sorpresa è stato l’inviato del Tg1, Francesco Maesano, mentre la regia ha sospeso la linea per alcuni istanti per gestire l’interruzione. La frase pronunciata in diretta e il riferimento a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche:
“Carlo Conti è…”. Choc in diretta, l’urlo del personaggio della tv e la reazione del conduttore
Sanremo, Paolini urla in diretta “Carlo Conti è bisessuale”: la sua risposta ironica | VIDEO

Temi più discussi: Carlo Conti: Il mio festival, cristiano e democratico; Carlo Conti difende Sanremo: È cristiano e democratico. Nessun ritorno di Pucci e polemica chiusa; Festival di Sanremo, Carlo Conti: Dopo 5 anni posso dire basta; Sanremo, la restaurazione è completa. Carlo Conti riporta il festival nella tradizione.

carlo conti è unCarlo Conti, caos a Sanremo 2026: spunta un video in cui perde le staffe, cosa è successoSanremo 2026 parte senza intoppi. Intanto spunta un video in cui Carlo Conti perde le staffe dietro le quinte. donnaglamour.it

carlo conti è unSanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it