Con l’aumento di contenuti creati da intelligenze artificiali, sono state avviate diverse iniziative per verificare l’autenticità delle opere come realizzate da esseri umani. Queste iniziative prevedono strumenti e metodi specifici per certificare la provenienza e l’unicità dei contenuti, con l’obiettivo di distinguere le creazioni umane da quelle generate automaticamente. La questione riguarda soprattutto l’affidabilità di tali sistemi e le modalità di attestazione delle opere originali.

Col proliferare di contenuti generati dalle intelligenze artificiali, sono nate diverse iniziative a questo scopo, finora con poco successo Alle volte è sufficiente contare le dita. Le immagini generate dall’intelligenza artificiale (AI), infatti, fanno fatica a disegnare le mani e in generale, per quanto continuino a perfezionarsi, tendono a sbagliare alcuni dettagli, soprattutto quelli legati alle forme del corpo umano. Altre volte però non è così banale distinguere un’immagine sintetica – ovvero generata da un’AI – da una autentica. È un problema sempre più sentito da molti fotografi, artisti e anche scrittori, che vorrebbero un modo per certificare i propri contenuti come “umani”.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come si certifica che un’opera è fatta dagli umani?

THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities

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