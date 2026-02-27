Secondo appuntamento questa sera, alle 21.15, alla sala ex-Macelli di Montepulciano (ingresso libero), con la rassegna musicale ‘Ascolti’, proposta dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e dall’Istituto di musica ‘Henze’. A sfidare l’effetto-calamita prodotto dal Festival di Sanremo sul pubblico, una proposta capace di raccogliere ampi consensi, ovvero un viaggio tra alcune delle pagine più celebri e amate del melodramma, affidate a due voci liriche di qualità. Gli interpreti dello spettacolo ‘Le voci dell’opera’ saranno infatti il tenore Marco Miglietta e la soprano Noemi Umani che hanno alle spalle significative esperienze nei principali contesti lirici nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Rassegna Ascolti all’ex Macelli. Le voci d’opera: Umani e Miglietta; Montepulciano: domani 27 febbraiole Voci dell’Operaagli Ex Macelli con il tenore Marco Miglietta e il soprano Noemi Umani. Partecipa anche la Corale Poliziana.