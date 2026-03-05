Il Dopolavoro ferroviario posiziona una panchina rossa in Stazione

Venerdì 6 marzo alle 12, il Dopolavoro ferroviario di Ancona installerà una panchina rossa nel piazzale Ovest della stazione ferroviaria. L'evento si svolgerà nel contesto della città, coinvolgendo rappresentanti dell’associazione e i presenti in stazione. La panchina sarà collocata in un'area pubblica del piazzale, visibile a chi transita o si ferma nei pressi.

ANCONA – Venerdì 6 marzo alle 12 il Dopolavoro ferroviario di Ancona posizionerà una panchina rossa nel piazzale Ovest della Stazione ferroviaria dorica. Ricordiamo che la panchina rossa è simbolo di contrarietà a ogni forma di violenza sulle donne e rappresenta il posto lasciato vuoto dalle vittime di femminicidio. Insomma, un vero e proprio segno visibile e permanente per promuovere rispetto, prevenzione e impegno sociale.

