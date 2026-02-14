Pisa-Milan Marelli sul primo giallo a Rabiot | Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre

Luca Marelli ha commentato il primo cartellino giallo mostrato a Rabiot durante Pisa-Milan, partita finita 1-2, evidenziando che l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto lasciar correre l’intervento del centrocampista francese. Marelli ha sottolineato che il fallo, giudicato severamente, sembrava troppo severo considerando la dinamica dell’azione, che si è svolta vicino alla linea di metà campo.

Il Milan non molla i suoi sogni Scudetto e manda un segnale forte all'Inter capolista alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti. La 25^ giornata di Serie A si apre con il successo del Milan a Pisa per 2-1, grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek e l'infinito Luka Modric. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri l'hanno vinta nel finale grazie a un guizzo del Pallone d'Oro croato, bravo a inventarsi il vantaggio nel finale di gara. Nel secondo tempo, i rossoneri sono stati recuperati al minuto 71 dal momentaneo pareggio di Loyola. Ma, come detto, Modric ha regalato i tre punti ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Adrien Rabiot non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dell’arbitro, sottolineando come alcune decisioni avrebbero potuto essere gestite meglio.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato la partita contro il Genoa, evidenziando alcuni aspetti migliorabili nel primo tempo.

