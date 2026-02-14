Pisa-Milan Marelli sul primo giallo a Rabiot | Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre
Luca Marelli ha commentato il primo cartellino giallo mostrato a Rabiot durante Pisa-Milan, partita finita 1-2, evidenziando che l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto lasciar correre l’intervento del centrocampista francese. Marelli ha sottolineato che il fallo, giudicato severamente, sembrava troppo severo considerando la dinamica dell’azione, che si è svolta vicino alla linea di metà campo.
Il Milan non molla i suoi sogni Scudetto e manda un segnale forte all'Inter capolista alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti. La 25^ giornata di Serie A si apre con il successo del Milan a Pisa per 2-1, grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek e l'infinito Luka Modric. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri l'hanno vinta nel finale grazie a un guizzo del Pallone d'Oro croato, bravo a inventarsi il vantaggio nel finale di gara. Nel secondo tempo, i rossoneri sono stati recuperati al minuto 71 dal momentaneo pareggio di Loyola. Ma, come detto, Modric ha regalato i tre punti ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rabiot, stoccata all’arbitro dopo Napoli-Milan: “Avrebbe potuto fare meglio. È così da diverse partite”
Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Adrien Rabiot non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dell’arbitro, sottolineando come alcune decisioni avrebbero potuto essere gestite meglio.
Milan, senti Rabiot: “Potevamo fare meglio nel primo tempo. Non giocare le coppe non è per forza un vantaggio”
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato la partita contro il Genoa, evidenziando alcuni aspetti migliorabili nel primo tempo.
Argomenti discussi: Milan, scoppia la polemica sul gol annullato a Pulisic. Marelli è chiaro; ? Pisa-Milan 1-1 | ? Fullkrug SBAGLIA rigore, Loyola PRIMO gol in A ?; Pisa-Milan, la MOVIOLA LIVE; Prima ammonizione Rabiot, Marelli: Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre, è stato molto...
Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirinoDopo aver saltato la partita con il Como, i rossoneri ricuciono le distanze con i nerazzurri, passando all'Arena Garibaldi grazie al fenomeno croato ... corrieredellosport.it
Pagelle Pisa Milan, il migliore e il peggiore in campoLe pagelle, il migliore e il peggiore di Pisa-Milan, l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. I voti del match Il migliore Una brutta prestazione dei rossoneri, salvati da Luka Modric. Che invent ... milanlive.it
Pisa-Milan, marcatori e tabellino https://mdst.it/4rbjXnS #SportMediaset facebook
Pisa-Milan 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com