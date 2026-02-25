Le persone che soffrono di dermatite atopica spesso notano un peggioramento del benessere cutaneo durante la stagione invernale. La pelle diventa naturalmente più secca, soggetta ad arrossamenti e a prurito intenso. Ciò è provocato da freddo, vento e riscaldamento all’interno di ambienti chiusi, che sono in grado di ridurre l’idratazione cutanea e indebolire quindi il film protettivo che riveste la pelle. La generazione di questo quadro infiammatorio è tipica proprio di una pelle colpita da dermatite atopica e per questo può rendersi necessario l’utilizzo di specifiche formulazioni per proteggere e preservare la cute nei mesi più freddi. All’interno di questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo diverse formulazioni con effetto emolliente, lenitivo e riparatore, capaci di prendersi cura della pelle atopica durante l’inverno, idratandola e proteggendola a lungo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dermatite atopica e freddo. I rimedi consigliati dall'esperto per calmare il prurito e la pelle secca in inverno

