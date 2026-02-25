Dermatite atopica e freddo I rimedi consigliati dall’esperto per calmare il prurito e la pelle secca in inverno
Le persone che soffrono di dermatite atopica spesso notano un peggioramento del benessere cutaneo durante la stagione invernale. La pelle diventa naturalmente più secca, soggetta ad arrossamenti e a prurito intenso. Ciò è provocato da freddo, vento e riscaldamento all’interno di ambienti chiusi, che sono in grado di ridurre l’idratazione cutanea e indebolire quindi il film protettivo che riveste la pelle. La generazione di questo quadro infiammatorio è tipica proprio di una pelle colpita da dermatite atopica e per questo può rendersi necessario l’utilizzo di specifiche formulazioni per proteggere e preservare la cute nei mesi più freddi. All’interno di questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo diverse formulazioni con effetto emolliente, lenitivo e riparatore, capaci di prendersi cura della pelle atopica durante l’inverno, idratandola e proteggendola a lungo. 🔗 Leggi su Dilei.it
