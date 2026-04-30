Come è morta Elisa Giugno?

Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in un prato situato lungo una strada che collega Serra del Monte, frazione di Cecima, alle colline dell’Oltrepò Pavese. La vittima, di 22 anni, è stata trovata in un'area rurale nella provincia di Pavia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, che sono ancora da chiarire. La scena si trova in una zona isolata, distante dai centri abitati.

Il corpo della 22enne è stato trovato nel prato sotto la strada che va da Serra del Monte, frazione di Cecima in provincia di Pavia, alle colline dell’Oltrepò. Secondo la ricostruzione degli investigatori è andata lì ad accasciarsi e a morire per un malore ancora da identificare. Con un fisico minato da droghe e sofferenze di natura mentale, avrebbe però partecipato a un rave party della provincia e potrebbe aver abusato di acidi per essere poi trasportata in quel prato. Nella storia c’è anche un amico che l’avrebbe ospitata per una settimana. Per adesso la procura non ha iscritto nessuno nel registro degli indagati.🔗 Leggi su Open.online

Giallo di Pavia, parla la migliore amica di Elisa Giugno - Ore 14 del 29/04/2026

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Leggo. . C’era un progetto di vita semplice nei sogni di Elisa Giugno: lasciare Voghera per trasferirsi a San Marino dalla sua migliore amica e ricominciare da capo. Quel viaggio però non è mai iniziato. Il corpo della ventiduenne è stato ritrovato in fondo a una - facebook.com facebook

Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com