La 22enne Elisa Giugno trovata morta nel Pavese perquisizione in casa di un amico

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta questa mattina in un campo nel territorio di Cecima, in Oltrepò Pavese, in fondo a una scarpata. La polizia ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un amico della vittima. Le autorità stanno indagando sul caso, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.

Un giallo. E’ quello legato alla morte di una ragazza di 22 anni, il cui cadavere è stato ritrovato questa mattina, verso le 10, in un campo nel territorio del comune di Cecima in Oltrepò Pavese, in fondo ad una scarpata. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sulle cause del decesso di Elisa Giugno. Al momento non si esclude nessuna pista: dal femminicidio al gesto estremo, all’overdose senza escludere la possibilità di un improvviso malore. A dare l'allarme è stata una persona che è passata stamattina in zona. Dall’erba affiorava il corpo della giovane, residente a Voghera (Pavia) ma abituale frequentatrice dell’area collinare dell’Oltrepò Pavese.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La 22enne Elisa Giugno trovata morta nel Pavese, perquisizione in casa di un amico Notizie correlate Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Scomparsa da casa, la ritrovano morta in una scarpata: i carabinieri a casa di un amico. Il caso di una 22enne nel PaveseIl corpo senza vita di una ragazza è stato individuato oggi pomeriggio in un campo a Cecima, nel Pavese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amico; Scomparsa nel nulla da giorni: chi è Elisa Giugno, la 22enne ritrovata morta in un campo; GIALLO DI CECIMA: RITROVATO IL CORPO DI ELISA GIUGNO, 22ENNE DI VOGHERA; Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l'ipotesi dell'aggressione. Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amicoGiovedì scorso ne era stata denunciata la scomparsa. A lanciare l’allarme un passante a Cecima nel Pavese. Non si esclude alcuna pista ... ilgiorno.it Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese ... fanpage.it Si chiamava Elisa Giugno la ragazza di 22 anni che è stata trovata senza vita questa mattina. - facebook.com facebook