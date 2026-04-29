Giallo Elisa Giugno | ritrovata morta nel prato indagini sul movente

Il corpo di Elisa Giugno, una ragazza di 22 anni di Voghera, è stato trovato ieri in un prato a Serra del Monte. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le cause della morte e il possibile movente. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali testimoni o prove che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

? Cosa sapere Corpo di Elisa Giugno, 22enne di Voghera, ritrovato ieri in un prato a Serra del Monte.. La Procura di Pavia indaga su omicidio e perquisito l'abitazione del ventitreenne frequentato dalla vittima.. Il corpo senza vita di Elisa Giugno, la ventiduenne di Voghera scomparsa lo scorso giovedì, è stato individuato ieri mattina in un prato a Serra del Monte, frazione di Cecima, dopo che un passante ha notato la salma tra l’erba in fondo a un declivio collinare. La tragedia si è consumata lungo la strada che collega il centro di Cecima alla località collinare dove la giovane frequentava la casa di un ragazzo di 23 anni. Il ritrovamento è avvenuto in una zona caratterizzata da un dislivello rispetto alla carreggiata stradale, rendendo il terreno difficile da raggiungere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giallo Elisa Giugno: ritrovata morta nel prato, indagini sul movente Notizie correlate Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amicoCecima (Pavia), 20 aprile 2026 – Una tragedia ancor prima che un giallo, una giovane vita stroncata a soli 22 anni. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amico; Scomparsa nel nulla da giorni: chi è Elisa Giugno, la 22enne ritrovata morta in un campo; Pavia, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in una scarpata. Perquisita la casa di un amico; Elisa Giugno morta a 22 anni giù dal dirupo, perquisita l’abitazione dell’amico. Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amicoGiovedì scorso ne era stata denunciata la scomparsa. A lanciare l’allarme un passante a Cecima nel Pavese. Non si esclude alcuna pista ... ilgiorno.it Giovedì scorso ne era stata denunciata la scomparsa. A lanciare l’allarme un passante a Cecima nel Pavese. Non si esclude alcuna pista Leggi l'articolo #ElisaGiugno - facebook.com facebook