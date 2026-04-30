Come è morta Elisa Giugno? Il rebus delle ferite sul corpo della 22enne trovata in una scarpata | attesa per l’autopsia

Il corpo di una donna di 22 anni è stato rinvenuto martedì in una scarpata tra Cecima e Serra del Monte, nell’Oltrepò Pavese. La giovane è stata trovata senza vita in un’area isolata, con ferite visibili sul corpo. La sua morte è al centro di un'indagine in corso, con un’autopsia programmata per chiarire le cause. La polizia sta esaminando i dettagli delle ferite e il contesto in cui è stato scoperto il cadavere.

Cecima (Pavia), 30 aprile 2026 – Come è morta Elisa Giugno? Il cadavere della 22enne di Voghera è stato trovato martedì nell'area compresa tra Cecima e la località di Serra del Monte, nell’Oltrepò Pavese, in fondo a una scarpata. Al momento non si esclude nessuna pista, dall'omicidio al gesto estremo, ma anche una caduta o un improvviso malore. Sul caso proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri. cecima pavia elisa giugno la ragazza trovata morta in un campo arrestato il compagno - foto torres x stimolo L’attesa per la verità dell’autopsia . Gli occhi sono ora puntati sull'autopsia, che però non è ancora stata fissata. L'esame autoptico potrà chiarire l'origine delle ferite rinvenute sul corpo della giovane: potrebbero essere i segni di un'aggressione, ma non si esclude neppure che siano state provocate da una caduta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come è morta Elisa Giugno? Il rebus delle ferite sul corpo della 22enne trovata in una scarpata: attesa per l’autopsia Notizie correlate Leggi anche: Elisa Giugno trovata morta in fondo a una scarpata, si indaga sulle ultime ore della 22enne scomparsa da giorni Elisa Giugno trovata morta nei campi dell’Oltrepò Pavese: ferite sul corpo, aggressione o caduta?Cecima (Pavia), 29 aprile 2026 – Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elisa Giugno trovata morta in fondo a una scarpata, si indaga sulle ultime ore della 22enne scomparsa da giorni; Elisa Giugno, il mistero della morte della ragazza trovata in un campo a Cecima; Elisa Giugno, il giallo della 22enne trovata morta a Cecima: abbandonata in una scarpata, l'auto sequestrata a un amico, la pista di un complice; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana. Come è morta Elisa Giugno? Il rebus delle ferite sul corpo della 22enne trovata in una scarpata: attesa per l’autopsiaPotrebbero essere i segni di un'aggressione, ma non si esclude neppure che siano state provocate da una caduta. Proseguono le indagini dei carabinieri. Sotto sequestro auto e casa dell ragazzo che ha ... ilgiorno.it Elisa Giugno trovata morta in un campo, sotto sequestro la casa e l'auto dell'amico: «Da me una settimana, poi è sparita»«Elisa è stata a casa mia, a Cecima, per una settimana. L'ho vista l'ultima volta venerdì scorso. Poi se n'è andata, senza darmi spiegazioni, e ... ilgazzettino.it Il giallo della morte di Elisa Giugno: la ventiduenne abbandonata in una scarpata, l'auto sequestrata a un amico, la pista di un complice - facebook.com facebook Giallo di Pavia. Elisa Giugno, 22 anni, è stata trovata senza vita in un campo. Sentito per diverse ore l’amico che la ospitava. Casa e macchina dell’amico perquisite e messe sotto sequestro dai Carabinieri. Nessuna pista è esclusa. Il commento di Milo Infante x.com