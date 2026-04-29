Elisa Giugno trovata morta in fondo a una scarpata si indaga sulle ultime ore della 22enne scomparsa da giorni

Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in una scarpata a Cecima, nel pavese, nel pomeriggio di martedì. La 22enne era scomparsa alcuni giorni prima e ora si indaga sulle circostanze del suo decesso. Le forze dell’ordine stanno verificando le ultime ore della vittima e cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata posta sotto osservazione mentre proseguono le investigazioni.

Era scomparsa da alcuni giorni poi il macabro ritrovamento. Il corpo di Elisa Giugno, 22 anni, è stato trovato senza vita in fondo a una scarpata a Cecima (Pavia) nel pomeriggio di martedì. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il cadavere tra l'erba nel comune dell'Oltrepo' pavese.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amicoCecima (Pavia), 20 aprile 2026 – Una tragedia ancor prima che un giallo, una giovane vita stroncata a soli 22 anni. Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri, non si esclude l’omicidio: era scomparsa da 3 giorniIl cadavere di una ragazza è stato trovato la mattina del 28 aprile in fondo a una scarpata di 80 metri a Cecima (Pavia). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amico; Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l'ipotesi dell'aggressione; Pavia, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in una scarpata. Perquisita la casa di un amico; Elisa Giugno, 22 anni, trovata morta in fondo a una scarpata nell'Oltrepò Pavese. Interrogato un amico. Elisa Giugno trovata morta in una scarpata, era scomparsa da cinque giorni. I carabinieri a casa dell'amico che la ospitavaHa i contorni del giallo il ritrovamento del cadavere di una ragazza in una scarpata. Siamo nel territorio del comune di Cecima (Pavia), dove nella mattinata del 28 aprile è stata trovata senza vita ... today.it Morta Elisa Giugno, ritrovato il corpo della 22enne a Cecina: chi era la ragazza e cos’è successo davvero?Una giovane vita spezzata, una scomparsa breve ma carica di interrogativi: il caso di Elisa Giugno, 22 anni, residente a Voghera, si presenta fin da subito come un vero e proprio giallo. Forse, ancora ... alphabetcity.it Si chiamava Elisa Giugno la ragazza di 22 anni che è stata trovata senza vita questa mattina. - facebook.com facebook