Il corpo di una ragazza di 22 anni è stato rinvenuto ieri mattina in un campo dell’Oltrepò Pavese, nel territorio di Cecima. La giovane, residente a Voghera, presentava ferite sul corpo, e al momento sono in corso approfondimenti per determinare se si tratti di un'aggressione o di una caduta. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul luogo e ascoltando eventuali testimoni.

Cecima (Pavia), 29 aprile 2026 – Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima, in Oltrepò Pavese. Devono essere valutate le ferite sul corpo della giovane: potrebbero essere i segni di un'aggressione, ma non si esclude neppure che siano state provocate da una caduta. Il cadavere era in fondo a una scarpata, nell'area compresa tra Cecima e la località di Serra del Monte. Sarà solo l'autopsia a dare una risposta agli interrogativi sul decesso della giovane. Aperte tutte le piste. Al momento n on si esclude nessuna pista: dall'omicidio al gesto estremo, senza escludere la possibilità di una caduta o un improvviso malore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisa Giugno trovata morta nei campi dell’Oltrepò Pavese: ferite sul corpo, aggressione o caduta?

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