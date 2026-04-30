In un matrimonio ispirato alla serie Euphoria, il modo di vestirsi si trasforma in un’esibizione di stile e creatività, quasi come una passerella di alta moda. Gli invitati scelgono abiti audaci, con dettagli vistosi e colori accesi, riflettendo le tendenze più recenti e l’estetica della serie televisiva. La cerimonia diventa così un’occasione per sperimentare outfit che mescolano eleganza e provocazione, senza seguire le convenzioni tradizionali.

La cosa più divertente, però, è che nel mondo della serie HBO questi non sono look estremi. Anzi: è il modo più educato che hanno i personaggi per andare a una cerimonia. L’equivalente di «mi sono tenuta semplice», solo con più corsetti, trasparenze e cut-out. È da qui che conviene partire, prima ancora di chiedersi chi fosse più vestito da invitata e chi da colpo di scena: in Euphoria l’abito da cerimonia non si mimetizza tra il tableau de mariage e il buffet dei fritti. Lo sa prima di tutti la sposa stessa, Cassie, che con l’abito bianco non si è certo tenuta sul minimo sindacale. Lo sa Maddy, e lo sa Jules. Lo sa perfino Rue (nientemeno che Zendaya) che sembra sempre vestita per uscire a comprare le sigarette e poi sparire per tre giorni, eppure al matrimonio trova il modo di essere formalissima a modo suo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come ci si veste a un matrimonio? Come se fosse la settimana della moda, se il matrimonio è quello di Euphoria

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