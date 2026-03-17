Due persone innamorate hanno trascorso due giorni significativi: il primo, il giorno in cui hanno iniziato il loro cammino insieme, e l’ultimo, quello in cui hanno deciso di separarsi. Dopo aver festeggiato il loro anniversario di matrimonio, uno dei due ha lasciato l’altro, segnando la fine di una vicenda che aveva attraversato momenti di intimità e di cambiamento.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Marie, 43 anni. “È il mio primo settembre da insegnante. Sono stata una ragazza studiosa, ho fatto tutto per bene e ce l’ho fatta, ho vinto il concorso per insegnare. Vivo ancora con i miei genitori, il che non è il massimo per avere una relazione amorosa. Del resto non ne ho mai avuta una vera. All’inizio di settembre ci sono i consigli di classe. Siamo tutti seduti intorno al tavolo. Lui arriva in ritardo. Per raggiungere la sua sedia scavalca i banchi con un gesto piuttosto atletico. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Se ne è andato subito dopo il nostro anniversario di matrimonio”

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