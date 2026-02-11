Il suo matrimonio è in crisi e non se n' era accorto Così Cecchini si traveste da maga L' anteprima della sesta puntata di Don Matteo 15

Il suo matrimonio è in crisi e lui non se ne è nemmeno accorto! Il solito Cecchini di Don Matteo, insomma. Nella clip in anteprima esclusiva della sesta puntata, in onda alle 21.30 su Rai 1 (e su RaiPlay ) giovedì 12 febbraio, che vedete qui sopra, scopriamo inseme al Maresciallo che lo stato di salute delle sue nozze non è buono come pensava lui. Elisa, la moglie paziente e accomodante di Nino, ha pensato bene di rivolgersi a una maga per “aggiustare” la relazione. Purtroppo, pur seguendo i consigli della signora Fassi, le cose a casa con il marito non sembrano migliorare. Per questo Elisa torna da lei in cerca di altri suggerimenti. 🔗 Leggi su Amica.it

Don Matteo torna in tv con la sua quindicesima stagione.

Ecco le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 15, in programma giovedì 29 gennaio 2026 alle 21.

