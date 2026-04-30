Coltello e pistola per rapinare il tabaccaio | presi i 3 banditi dei ‘gratta e vinci’ Video

Tre persone sono state arrestate a Ravenna con l’accusa di aver preso parte a una rapina ai danni di un tabaccaio. Gli individui sono stati individuati come i presunti autori di diversi colpi messi a segno nel corso degli ultimi mesi. Durante le indagini sono stati sequestrati un coltello e una pistola che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati utilizzati durante i furti. Un video delle telecamere ha ripreso alcuni momenti dell’episodio.

Ravenna, 30 aprile 2026 – Sono ritenuti, a vario titolo, presunti autori di rapina, le tre persone (una donna italiana di 46 anni e due cittadini stranieri di 22 e 23 anni) nei cui confronti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip Tribunale di Ravenna. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoviolenta-rapina-al-tabaccaio-il-video-wpv26rou I tre sono stati rintracciati nella zona della Bassa Romagna. L’ordinanza ha disposto la loro custodia cautelare in carcere, mentre un quarto individuo, uno straniero di 30 anni, è stato invece denunciato per il reato di ricettazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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