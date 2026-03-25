Come funziona la truffa dei Gratta e Vinci | dipendenti scoprivano i vincenti attraverso il sistema informatico

Ex dipendenti di una società concessionaria dello Stato, responsabile del servizio informatico dei Gratta e Vinci, hanno utilizzato un software per individuare i biglietti vincenti. Con questo sistema, riuscivano a conoscere in anticipo i numeri vincenti e inviavano amici e parenti a comprarli. L’indagine ha portato al sequestro di dispositivi e alla verifica delle attività illecite.

Con un software gli ex dipendenti di una società concessionaria dello Stato, che aveva in gestione il servizio informatico, sono riusciti a sapere dove si trovavano i Gratta e Vinci vincenti e mandavano amici e parenti ad acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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