Coltellate e terrore in strada a Milano | tre uomini feriti in mezz' ora indaga la polizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano, tre uomini sono rimasti feriti in meno di mezz'ora a causa di alcune aggressioni con coltellate. Un uomo di 30 anni è stato colpito al collo e alla testa in via Barbavara, nella zona dei Navigli, e trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

L’aggressione e i fendenti al collo e alla testa. Poi la corsa in ospedale. Con la massima urgenza.Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in via Barbavara a Milano (zona Navigli) nella notte tra mercoledì e giovedì 30 aprile ed è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Sul caso sono in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni colpito da agenti in borghese. «Era armato»

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