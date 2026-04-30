Colpo in erboristeria | via i prodotti più costosi e i soldi della cassaforte

In pochi giorni, tre furti sono stati registrati nel centro di Casalpusterlengo, con la microcriminalità che si è concentrata tra largo Casali e via Cavallotti. In un episodio, un colpo in un negozio di erboristeria ha portato via prodotti di alto valore e il denaro presente nella cassaforte. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza nell’area, che ora si trova sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

Tre furti in pochi giorni. La microcriminalità torna a colpire il centro di Casalpusterlengo, concentrandosi nell’area tra largo Casali e via Cavallotti. L’ultimo episodio, il più pesante in termini di bottino, è stato scoperto ieri intorno alle 9. La titolare dell’erboristeria “ Madre Natura “, infatti, ha dato l’allarme al momento dell’apertura, trovando la porta d’ingresso scassinata. Una volta all’interno, lo scenario era desolante: i ladri hanno puntato selettivamente ai prodotti di fascia alta, prelevando profumi, deodoranti e articoli costosi. I malviventi si sono poi diretti al primo piano del locale dove hanno forzato e svuotato il contenuto della cassaforte, oltre a prelevare i contanti del fondo cassa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo in erboristeria: via i prodotti più costosi e i soldi della cassaforte Notizie correlate Colpo alla stazione di servizio. Asportata la cassaforte con i soldiLANDRIANO (Pavia) Due uomini incappucciati, ripresi dall’impianto di videosorveglianza, hanno fatto un buco nel muro e portato via la cassaforte,... Colpo al bar tabacchi del distributore: ladri in fuga con prodotti e soldiRaid al bar tabacchi ‘Marzia’ in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere in località Sant'Andrea dei Lagni. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Colpo in erboristeria: via i prodotti più costosi e i soldi della cassaforte; Casalpusterlengo, furto in erboristeria: è il terzo negozio del centro saccheggiato in pochi giorni. Colpo in erboristeria: via i prodotti più costosi e i soldi della cassaforteTre furti in pochi giorni. La microcriminalità torna a colpire il centro di Casalpusterlengo, concentrandosi nell’area tra largo Casali ... ilgiorno.it