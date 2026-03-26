Colpo alla stazione di servizio Asportata la cassaforte con i soldi

Due uomini incappucciati sono entrati in una stazione di servizio di Landriano, hanno praticato un foro nel muro e hanno portato via la cassaforte con i soldi. Le immagini delle telecamere hanno ripreso le operazioni, ma il veicolo utilizzato per il trasporto si trovava fuori dalla visuale delle telecamere. L'episodio si è verificato di notte, senza che ci siano stati segni di resistenza o altri dettagli.

LANDRIANO (Pavia) Due uomini incappucciati, ripresi dall’impianto di videosorveglianza, hanno fatto un buco nel muro e portato via la cassaforte, sradicandola dal pavimento e caricandola su un mezzo lasciato fuori dalla portata delle telecamere. Erano le 4.30 di ieri quando è scattato l’allarme dell’antifurto alla stazione di servizio Vega, a Landriano, sulla ex-Statale 412 “della Val Tidone“. Un furto diverso da quelli solitamente messi a segno ai danni dei distributori di carburanti, dove più di frequente vengono prese di mira le colonnine del self-service, forzate, abbattute o fatte esplodere per prendere le casse coi contanti. Ma con bottini sempre più magri, per il crescente utilizzo di carte per pagare i rifornimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo alla stazione di servizio. Asportata la cassaforte con i soldi Articoli correlati Landriano, buco nel muro della stazione di servizio sulla 412: ladri si portano via la cassaforteLandriano (Pavia), 25 marzo 2026 - Furto nella notte al distributore di carburanti Vega, sulla ex-Statale 412 'della Val Tidone', nel territorio di... Leggi anche: Colpo esploso contro gatto con pistola a piombini: operato d'urgenza e milza asportata Contenuti e approfondimenti su Colpo alla stazione di servizio... Temi più discussi: Colpo alla stazione di servizio. Asportata la cassaforte con i soldi; Travolto dal treno alla stazione, muore 53enne; Ravenna, ennesimo colpo all’Esp: due arresti per furto e rapina con minacce; Colpo all'orologeria di lusso: vetrina spaccata, via il fondo cassa e alcuni orologi. Tragedia in stazione, uomo muore travolto dal FrecciarossaDramma alle ore 7.30 ad Ancona, forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la vicenda Tragedia questa mattina attorno alle 7.30 alla stazione ferroviaria di Ancona dove un uomo dall'apparente età com ... youtvrs.it Travolto dal treno alla stazione, muore 53enneTravolto da un Frecciarossa che era appena entrato in stazione. E’ morto sul colpo, ieri mattina, un uomo di 53 ... ilrestodelcarlino.it Colpo a Travesio, decisiva la chiamata al 112. Nei giorni successivi sventati altri 11 tentativi di raggiro - facebook.com facebook Doppio colpo dei Carabinieri contro il traffico di droga: smantellate due organizzazioni criminali attive rispettivamente in Sicilia e in Lombardia. 30 gli arresti: 17 a Messina e 13 nella provincia di Monza e Brianza. Nel corso delle attività sono stati sequestrati olt x.com