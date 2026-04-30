Colpo alla camorra del centro storico di Napoli sequestro da 5 milioni di euro

La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione nel centro storico di Napoli, sequestrando patrimoni illeciti per un valore di circa 5 milioni di euro. L’azione ha coinvolto diverse articolazioni delle forze dell’ordine e si è concentrata su beni riconducibili a presunti soggetti legati alla criminalità organizzata. Il sequestro si inserisce in un’indagine volta a contrastare il patrimonio illecito nel territorio cittadino.

Maxi operazione della Polizia di Stato contro i patrimoni illeciti nel centro storico di Napoli. Nella mattinata di ieri sono stati eseguiti otto provvedimenti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti legati a contesti di criminalità organizzata. I decreti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica partenopea. L’intervento rappresenta l’esito di una lunga e complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini hanno consentito di ricostruire nel dettaglio patrimoni, disponibilità economiche e intestazioni fittizie riconducibili agli indagati, delineando un sistema di accumulo illecito di ricchezze.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Colpo alla camorra del centro storico di Napoli, sequestro da 5 milioni di euro Notizie correlate Blitz a Caivano, camorra investiva in negozi e ristorante: sequestro da 20 milioni di euroIl clan Angelo-Gallo di Caivano (Napoli) avrebbe investito, tramite prestanome, i soldi provenienti dalle estorsioni: scattato il sequestro della... Leggi anche: Napoli, sequestro di beni a imprenditore vicino alla camorra Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Camorra: armi e spaccio di droga, 23 arresti a Napoli; Napoli, duro colpo alla camorra: 23 arresti nel clan Russo; Blitz all’alba, scacco al clan Russo di Nola: 23 arresti per droga e armi | I NOMI; Per la rapina da 7 mln di euro in banca sconto di pena per due componenti della banda del buco. Napoli, duro colpo alla camorra: 23 arresti nel clan RussoL'organizzazione si sarebbe avvalsa di piazze di spaccio itineranti mediante la cessione degli stupefacenti realizzata con l’opera di vari pusher ... affaritaliani.it Camorra e narcotraffico internazionale: scacco al clan Russo con 23 misure cautelariLa Polizia di Stato ha inferto un duro colpo alla criminalità organizzata dell'area nolana. Su delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, gli agenti hanno ... cronachedellacampania.it Simeri Crichi, colpo sventato nella notte: fermati quattro uomini pronti a razziare un capannone edile - facebook.com facebook Magia assurda di Zhao Xintong che imbuca tre rosse con un solo colpo nel match contro Murphy Il campione in carica mette a segno un colpo magico ai quarti di finale dei Mondiali di snooker. Segui tutto sui canali di Eurosport, Discovery + e HBO #Sno x.com