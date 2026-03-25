Blitz a Caivano camorra investiva in negozi e ristorante | sequestro da 20 milioni di euro

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz a Caivano, nel napoletano, sequestrando circa 20 milioni di euro. L’operazione ha riguardato un clan di camorra che, secondo le indagini, avrebbe utilizzato prestanome per investire denaro derivante da estorsioni in negozi di articoli per la casa e in un ristorante. La Dia ha messo i sigilli a una società coinvolta in questa rete di investimenti.

Il clan Angelo-Gallo di Caivano (Napoli) avrebbe investito, tramite prestanome, i soldi provenienti dalle estorsioni: scattato il sequestro della Dia, nel mirino una società di negozi di articoli per la casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Caivano, legami con il clan Angelino-Gallo: sequestro da 20 milioni di euro a imprenditoriSequestro da 20 milioni di euro a Caivano: coinvolti imprenditori ritenuti legati al clan Angelino-Gallo. Sequestro da 20 milioni a Caivano: nel mirino imprese legate al clan Angelino-GalloIl Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto un sequestro da circa 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori ritenuti... Contenuti e approfondimenti su Blitz a Caivano camorra investiva in... Argomenti discussi: Camorra, clan Sautto-Ciccarelli del parco Verde: arrivano le condanne definitive. Caivano, sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato alla camorraIl soggetto, definito di alto profilo criminale dagli inquirenti, aveva una catena dedita al commercio di articoli per la casa ... rainews.it Imprenditori legati a clan, scatta il sequestroBlitz della Dia a Caivano, sigilli a 20 milioni di euro di beni nei confronti di imprenditori ritenuti vicini al clan. La Direzione Investigativa Antimafia sta dando esecuzione ad un provvedimento di ... ilroma.net