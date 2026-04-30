Colpita da un' auto a Muggia | ciclista 69enne all' ospedale VIDEO

Nel primo pomeriggio di oggi a Muggia, una ciclista di 69 anni è stata investita da un'auto nei pressi del Fido Lido. La donna è stata sbalzata circa quattro metri e trasportata in ospedale per le ferite riportate nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una ciclista di 69 anni viene centrata da un'auto e sbalzata per circa quattro metri: è successo a Muggia, nei pressi del Fido Lido nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile. La donna, di nazionalità austriaca, al momento dei soccorsi era vigile e lucida, anche se ha riportato un trauma.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Ciclista travolto da un’auto: volo sull’asfalto e corsa in ospedale in codice rossoGrave incidente nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto lungo via... Ciclista investito da un’auto nel viale delle Pinete 45enne trasferito d’urgenza all’ospedale di PisaCARRARA È grave il ciclista di 46 anni che ieri mattina è stato investito da un’auto in viale delle Pinete, nel tratto di competenza del Comune di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cadono calcinacci da un palazzo, colpita un’auto in sosta; Cadono calcinacci da un palazzo in via Donghi: strada chiusa, colpita un'auto; Investita da una moto mentre attraversa, 12enne portata al Gaslini; Investita sulla provinciale. Travolta a bordo strada. Muore sul colpo a 64 anni. Snowboard vola da un’auto. Motociclista colpita al voltoReggio Emilia, 5 aprile 2026 – Una coppia residente nel Padovano ha rischiato il peggio, nella tarda mattinata di ieri, mentre stava percorrendo la corsia sud dell’Autobrennero, in località Rolo. I ... ilrestodelcarlino.it San Fruttuoso, cadono calcinacci da un palazzo di via Donghi: colpita un’auto in sostaSan Fruttuoso, cadono calcinacci da un palazzo di via Donghi: colpita un’auto in sosta ... msn.com «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Colpita sulle scale «anche da incosciente»: le accuse dei pm di Pavia - facebook.com facebook Beatrice Venezi: «Colpita da campagne di odio, dalla Fenice nessuna tutela. Non ho tessere, io lasciata sola» x.com