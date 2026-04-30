Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie | ucciso un 60enne

Un uomo di 60 anni è rimasto ucciso durante una sparatoria avvenuta in un ristorante a Bisceglie, nella provincia Bat. L’episodio si è verificato nel corso della giornata, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Non sono state rese note al momento altre informazioni sulle circostanze dell’evento o sui possibili sospetti coinvolti.

Un uomodi 60 anni è morto a Bisceglie, nella provincia Bat, a seguito di una sparatoria avvenuta in un ristorante. L'episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 aprile in un locale di via Gramsci.Sul posto sono giunti i carabinieri, la Polizia e i soccorritori del 118. Al vaglio degli.🔗 Leggi su Baritoday.it

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