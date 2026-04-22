Strage di Monreale Schifani riceve i familiari delle vittime | Affettuosa vicinanza alle famiglie

Il presidente del Senato ha incontrato oggi i familiari delle vittime della strage di Monreale, avvenuta quasi un anno fa. Durante l'incontro ha espresso loro la vicinanza personale e ha ascoltato le testimonianze delle persone colpite dall’evento. La giornata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali, che si sono riuniti per ricordare l’accaduto e sostenere le famiglie coinvolte.

«Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al grave lutto che ha colpito le vostra comunità, ricordando con commozione i tre giovani siciliani caduti in un barbaro quanto assurdo omicidio e assicurando alle famiglie costante e affettuosa vicinanza». Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, incontrando oggi a Palermo, nella sala Mattarella di Palazzo d’Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di Monreale, consumata il 27 aprile 2025. «La costituzione di parte civile della Regione nel processo contro gli autori del delitto è stato ed è un atto doveroso, ma anche sentito», ha aggiunto il presidente.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: «Affettuosa vicinanza alle famiglie» Notizie correlate Tram deraglia a Milano, due morti e 50 feriti. Meloni: vicinanza alle famiglie delle vittime [Video]AGI - Vicino ai giardini 'Montanelli' di Porta Venezia, uno dei parchi più amati dai milanesi per rilassarsi, il tram numero 9 deraglia "con la... Leggi anche: **Milano: cordoglio Meloni, 'vicinanza a famiglie delle vittime e a città'** Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: VIDEO | Rigenerazione Zen, in arrivo 21 opere strategiche e il tram: Non si dirà più scendo a Palermo; Strage di Monreale, le iniziative per l’anniversario del triplice omicidio. Strage di Monreale, i familiari delle vittime ricevuti dal presidente della RegionePALERMO, 22 aprile – «Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell'intera Regione, al grave lutto che ha colpito le ... monrealenews.it Strage di Monreale, il Comune e la Regione ammessi come parte civile al processoLo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare. Escluse le associazioni PALERMO, 7 aprile – Ci saranno anche il Comune di Monreale e la Regione Sicilia ... monrealenews.it La giunta ha ratificato la costituzione di parte civile della Presidenza della #RegioneSiciliana nel processo per la strage di #Monreale avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025. Leggi https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/strage-monreale - facebook.com facebook Il comune di Monreale annuncia il programma di «In Memoria», l’evento commemorativo in onore di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo di 26, e Andrea Miceli, 25 anni , uccisi con colpi di pistola a pochi passi dal Duomo il 27 aprile 2025 x.com