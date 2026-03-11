Iran Papa Leone XIV | Troppi bambini vittime innocenti preghiamo per la pace

Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla pace in Iran e nel Medio Oriente durante l’udienza generale. Ha sottolineato il numero di bambini vittime innocenti e ha invitato alla preghiera per la fine delle ostilità. L’appello è stato rivolto ai fedeli presenti e a tutta la comunità internazionale, senza entrare in dettagli sulle cause del conflitto.

(LaPresse) Papa Leone XIV ha rinnovato un appello alla pace in Iran e in tutto il Medio Oriente al termine dell'udienza generale. Il Pontefice ha invitato i fedeli a pregare per la fine delle violenze, ricordando in particolare le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti. "Continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili tra cui molti bambini innocenti ", ha detto. Il Santo Padre ha poi aggiunto che la preghiera può rappresentare un sostegno per chi soffre e un segno di speranza per il futuro: "Possa la nostra preghiera essere di conforto per chi soffre e seme di speranza per il futuro".