Roma | click su Youpol svela base spaccio 2 arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrata

Gestivano gli ordinativi tramite applicazioni di instant messaging, annotandoli poi su block notes, pronti a spuntare i nomi dei clienti man mano che si presentavano per riscuotere la consegna in cambio della somma pattuita. Due gestori di una base di spaccio a conduzione domestica, un trentaseienne ed un quarantatreenne di origini tunisine, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. Operazione della Polizia di Stato. L'operazione lampo, condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia Colombo, è partita da una segnalazione anonima sull'applicazione YouPol, che riferiva di una sospetta centrale di smistamento della droga in un'abitazione sita in via Ostiense.

