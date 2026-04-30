A Cologno, il bilancio delle opere pubbliche continua a essere oggetto di discussioni, con molte progettualità ancora in fase di sviluppo. Delle somme previste, pari a circa 16 milioni di euro, nel 2025 sono stati spesi solo 200mila euro. La maggior parte dei lavori programmati non è ancora partita, suscitando polemiche tra i cittadini e le opposizioni politiche. La differenza tra quanto programmato e quanto effettivamente speso è evidente, con molte promesse rimaste ancora sulla carta.

Rispetto al totale delle somme programmate per le opere pubbliche, 15.906.000 euro, nel 2025 sono stati impegnati appena 200mila euro. È la fotografia che è stata scattata in aula durante la discussione del rendiconto finanziario. "Rispetto al bilancio di previsione sono 28 milioni le poste in meno - sottolinea Giuseppe Di Bari, FdI -. Dove sono stati tolti? La voce più preoccupante, che caratterizza un’Amministrazione ferma, è quella degli investimenti ". L’esponente di opposizione è arrivato in consiglio comunale con tanto di grafico e tabella. "Del pacchetto dei 15 interventi, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, è stato realizzato solo l’1,67%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cologno, bilancio e polemiche: "Il 98% delle opere non è partito. Tante parole, ma niente fatti"

Notizie correlate

Erosione "Parole, niente fatti". Nesi ’sferza’ il territorio: "E danni non più riparabili""Sono anni che un po’ tutti, istituzioni, partiti, sindacati, associazioni, media e cittadini, visti gli storici insuccessi, invocano interventi e...

Fiorentina-Sassuolo, Vanoli: "Tante chance ma poco decisi, prendiamo il punto. Mio futuro? Parlano i fatti"Firenze, 26 aprile 2026 - Si tiene il punticino Paolo Vanoli, che avvicina ulteriormente la Fiorentina a una salvezza matematica.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Cologno, bilancio e polemiche: Il 98% delle opere non è partito. Tante parole, ma niente fatti.

Cologno, bilancio e polemiche: Il 98% delle opere non è partito. Tante parole, ma niente fattiOpposizione all’attacco: somme programmate (quasi 16 milioni), impegnati appena 200mila euro. La lista dei non avviato è lunga, dalla riqualificazione dell’area pedonale al restyling di Villa Casati ... ilgiorno.it

Riola Sardo, polemiche sul bilancio di previsione approvato ieri: la minoranza vota contro«Il bilancio di previsione dovrebbe rappresentare il momento più alto della responsabilità politica di un'amministrazione, ma anche indicare una direzione, una priorità, un'idea di futuro. Invece, da ... unionesarda.it