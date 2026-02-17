Erosione Parole niente fatti Nesi ’sferza’ il territorio | E danni non più riparabili

Erosione costiera, secondo Nesi, è solo una questione di parole e nessuna azione concreta. La mancanza di interventi efficaci sta causando danni irreparabili al territorio, avverte il politico. Da anni, tutti chiedono interventi e lavori strutturali, ma nessuno fornisce dettagli su cosa serva, quanto costi o chi se ne occupi. La situazione si aggrava senza risposte chiare.

"Sono anni che un po’ tutti, istituzioni, partiti, sindacati, associazioni, media e cittadini, visti gli storici insuccessi, invocano interventi e opere strutturali, ma nessuno indica quali esattamente siano, cosa costano, chi li fa e chi li paga". Lo afferma Umberto Nesi, imprenditore massese, consigliere dei Paladini Apuoversiliesi, che da sempre si occupa di ambiente e da molti anni si batte per la salvaguardia della costa apuana, con un suo intervento sui social. Il tema è sempre lo stesso: l’ erosione che dilania il litorale di Marina di Massa. "L’erosione è un fenomeno del tutto naturale – dice Nesi – da quando si è formato il mare sulla terra, circa 4 miliardi di anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

