Nel match tra Fiorentina e Sassuolo, l’allenatore della squadra toscana ha commentato che la sua formazione ha avuto diverse occasioni da gol, ma è stata poco incisiva. Alla fine, si è deciso di accettare il pareggio, che avvicina la Fiorentina alla salvezza matematica. La partita si è giocata a Firenze il 26 aprile 2026, con Vanoli che ha sottolineato come i risultati parlino chiaro sul suo futuro.

Firenze, 26 aprile 2026 - Si tiene il punticino Paolo Vanoli, che avvicina ulteriormente la Fiorentina a una salvezza matematica. Partita condotta dai viola, è mancata però la zampata vincente sotto porta. Questa l'analisi del tecnico gigliato in sala stampa al termine della gara. “Oggi abbiamo avuto tante chance ma c’è stata poca determinazione. Tra grandi parate di Turati e occasioni fallite, abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo rischiato poco contro una squadra che sta molto bene. Meritavamo alla grande i tre punti, siamo stati dominanti ma quando non si può vincere ci prendiamo un punticino. Siamo stati squadra: abbiamo subito solo tre gol nelle ultime sette partite”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Sassuolo, Vanoli: "Tante chance ma poco decisi, prendiamo il punto. Mio futuro? Parlano i fatti"

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