Colleferro Parole immagini suoni e movimento per l’originale presentazione del libro Seguimi se vuoi di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale Riccardo Morandi

La Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro ha ospitato giovedì 29 gennaio la presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti. L’evento si è svolto tra parole, immagini e suoni, coinvolgendo il pubblico in un viaggio originale attraverso le pagine dell’autore. Un appuntamento che ha richiamato molti appassionati e curiosi, desiderosi di scoprire di più sul nuovo lavoro di Conti.

Giovedì 29 Gennaio la Biblioteca Comunale "Riccardo Morandi" di Colleferro ha aperto le porte dell'Aula di Alta

