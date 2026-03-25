Colleferro Vivissime congratulazioni a Lorenzo Mallone che oggi 25 Marzo si è brillantemente laureato in Lettere all’Università Tor Vergata di Roma

Oggi, 25 marzo, nella città di Colleferro, si è laureato in Lettere presso l’Università “Tor Vergata” di Roma un giovane studente. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione di amici e familiari. La laurea rappresenta un traguardo importante per il neo dottore, che ha conseguito il titolo con successo.

COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 25 Marzo, Lorenzo Mallone si è brillantemente laureato in Lettere all’Università di “Tor Vergata” di Roma. Ha discusso una interessante tesi in Storia Contemporanea dal titolo “l’Operazione Single del Gennaio 1944: aspetti e vicende politico-militari” con relatore il prof. Gianluca Fiocco. A complimentarsi con lui, e a fargli tantissimi auguri, sono mamma Irina, papà Riccardo, sorella Francesca, ma soprattutto nonno Natale che gli ha posto la corona d’alloro sul capo. A tutti loro si uniscono volentieri la Redazione e la Direzione di CronacheCittadine.it Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Vivissime congratulazioni a Lorenzo Mallone che oggi, 25 Marzo, si è brillantemente laureato in Lettere all’Università “Tor Vergata” di Roma Articoli correlati Colleferro. Vivissime congratulazioni a Lorenzo Mallone che oggi, 25 Marzo, si è brillantemente laureato in Storia contemporanea all’Università “Tor Vergata” di RomaCOLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 25 Marzo, Lorenzo Mallone si è brillantemente laureato in Storia Contemporanea presso la Facoltà di Lettere... Leggi anche: Premio Roma Bpa 2025 a 'Insieme siamo migliori' dell'Università di Roma Tor Vergata