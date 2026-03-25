Colleferro Vivissime congratulazioni a Lorenzo Mallone che oggi 25 Marzo si è brillantemente laureato in Storia contemporanea all’Università Tor Vergata di Roma

Oggi, 25 marzo, un giovane cittadino ha conseguito con successo la laurea in Storia Contemporanea presso l'Università “Tor Vergata” di Roma. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la presenza di familiari e amici che hanno festeggiato il traguardo raggiunto. La laurea rappresenta un momento importante nel percorso di studi del laureato, che ora si prepara a nuovi passi nel suo percorso professionale.

COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 25 Marzo, Lorenzo Mallone si è brillantemente laureato in Storia Contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di “Tor Vergata” di Roma.. Ha discusso una interessante tesi dal titolo “l’Operazione Single del Gennaio 1944: aspetti e vicende politico-militari” con relatore il prof. Gianluca Fiocco. A complimentarsi con lui, e a fargli tantissimi auguri, sono mamma Irina, papà Riccardo, sorella Francesca, ma soprattutto nonno Natale che gli ha posto la corona d’alloro sul capo. A tutti loro si uniscono volentieri la Redazione e la Direzione di CronacheCittadine.it Cronache Cittadine • Il Giornale n. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Vivissime congratulazioni a Lorenzo Mallone che oggi, 25 Marzo, si è brillantemente laureato in Storia contemporanea all’Università “Tor Vergata” di Roma Articoli correlati Leggi anche: Premio Roma Bpa 2025 a 'Insieme siamo migliori' dell'Università di Roma Tor Vergata Leggi anche: Ddl riforma responsabilità medica, confronto tra esperti all'università Tor Vergata di Roma