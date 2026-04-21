Vasto celebra la Festa della Liberazione | il programma delle celebrazioni
A Vasto, il 25 aprile si svolgeranno le celebrazioni per la Festa della Liberazione. La giornata prenderà il via alle 9:15 con il raduno dei partecipanti in piazza Rossetti. Dopo il raduno, sarà deposto un omaggio floreale ai Caduti della Resistenza al nazifascismo. La cerimonia proseguirà in piazza, coinvolgendo i presenti nelle commemorazioni ufficiali.
Vasto celebra la Festa della Liberazione: sabato 25 aprile il programma delle celebrazioni inizierà alle 9:15 con il raduno dei partecipanti in piazza Rossetti, a seguire è prevista la deposizione di un omaggio floreale ai Caduti della Resistenza al nazifascismo, la cerimonia continuerà in piazza.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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