Il 25 aprile a Colle San Marco si è registrato un grande afflusso di partecipanti durante il raduno giovanile, con circa 375 kit green distribuiti. L'iniziativa, promossa da Legambiente e Ascoli Servizi, aveva l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla raccolta differenziata. La giornata ha visto molte persone coinvolte, che hanno ricevuto i materiali per approfondire le pratiche di riciclo e tutela ambientale.

? Cosa sapere Colle San Marco, 25 aprile: 375 kit green distribuiti durante il raduno giovanile.. L'iniziativa di Legambiente e Ascoli Servizi mira a educare i giovani alla differenziata.. Sabato 25 aprile, a Colle San Marco, la terza edizione dell’iniziativa dedicata all’ambiente ha una partecipazione senza precedenti in occasione del raduno giovanile legato alla Festa della Liberazione e alla ricorrenza di San Marco. L’evento, che ha unito il senso civico alla tradizione locale, ha coinvolto una folla record attraverso un progetto concreto promosso da Ecoinnova, Ascoli Servizi Comunali, Legambiente Marche e dal Circolo Legambiente Ascoli Piceno, con il sostegno operativo del Comune di Ascoli Piceno e delle realtà Marche Rifiuti Zero, FIAB Ascoli e Apply APS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colle San Marco: folla record e 375 kit green per il 25 aprile

Notizie correlate

Leggi anche: 25 Aprile, Vannacci: "Io festeggio San Marco"

Vangelo del 25 aprile 2026: San Marco e l’invito ad andare in tutto il mondoNel giorno dedicato all’Evangelista Marco, risuona il mandato di Cristo: “Andate e proclamate”.

Contenuti e approfondimenti

Giovani e ambiente per il 25 aprile a Colle San Marco, folla record iniziativa green(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 APR - Sabato 25 aprile, a Colle San Marco, la terza edizione dell'iniziativa di sensibilizzazione ambientale ha registrato risultati concreti e una partecipazione significa ... msn.com

Liberazione a Colle San Marco, distribuiti 375 kit per la raccolta differenziataDurante il raduno del 25 aprile gazebo informativi, eco-volontari e servizi straordinari hanno accompagnato i partecipanti nella gestione corretta dei rifiuti ... lanuovariviera.it