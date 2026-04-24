25 Aprile Vannacci | Io festeggio San Marco

In occasione del 25 aprile, un esponente ha dichiarato di festeggiare San Marco e ha espresso la speranza che in futuro la data possa diventare un momento di unità nazionale. Ha aggiunto che, una volta raggiunta questa unità, sarebbe disposto a partecipare a manifestazioni pubbliche per celebrare la Liberazione. La sua posizione ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori politici e sociali.

“ Il 25 aprile io festeggio San Marco. Quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gli italiani scenderemo in piazza “. Così il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, a margine dell’inaugurazione della sede del movimento a Napoli lo scorso 22 aprile. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, Vannacci: "Io festeggio San Marco" Il generale Roberto Vannacci dice: “Io festeggio San Marco.” Notizie correlate Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Come festeggio il 25 Aprile?""Il 25 aprile io festeggio San Marco, quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gli italiani, scenderemo in piazza tutti... Sabato 25 aprile torna l'antica fiera di San Marco a Ponte di BrentaA Ponte di Brenta i preparativi per l'antica fiera di San Marco sono ormai giunti al termine. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vannacci sul 25 aprile: Non è una festa unitaria, io festeggio San Marco; Vannacci: Il 25 aprile io festeggio San Marco; Vannacci: Il 25 aprile io festeggio San Marco; La provocazione di Vannacci:Io di casa a Napoli come a Salò. 25 Aprile, Vannacci: Io festeggio San MarcoIl 25 aprile io festeggio San Marco. Quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gli italiani scenderemo in piazza. Così il leader ... lapresse.it Vannacci: Il 25 aprile festeggio San Marco. Quando la Liberazione diventerà una festa unitaria scenderò in piazzaVannacci: Il 25 aprile festeggio San Marco. Quando la Liberazione diventerà una festa unitaria scenderò in piazza ... blitzquotidiano.it Rio dei Bareteri, San Marco Isabelle Mustang facebook L'ombra Piazza San Marco. Venezia XIX sec Vicenzo Caprile x.com