Oltre 1.500 firme consegnate in Regione contro il trasferimento della Casa della Salute

Oltre 1.500 persone hanno firmato una petizione contro il trasferimento della Casa della Salute di via Savani, consegnandola alle autorità regionali. La protesta si è fatta sentire anche con una presenza fisica presso gli uffici pubblici, mentre le firme raccolte rappresentano un sostegno ampio alla richiesta di mantenere l’attuale sede. La questione è ora all’attenzione delle istituzioni regionali, che devono decidere sul futuro della struttura.

La protesta contro il trasferimento della Casa della Salute di via Savani arriva ufficialmente nel cuore delle istituzioni regionali. Questo pomeriggio, una delegazione del comitato cittadino ha depositato presso gli uffici dell’Assemblea Legislativa il fascicolo della petizione popolare, con.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Oltre 1.500 firme consegnare in Regione contro il trasferimento della Casa della SaluteLa protesta contro il trasferimento della Casa della Salute di via Savani arriva ufficialmente nel cuore delle istituzioni regionali. Casa della Salute Pablo, trasferimento al Cattani ancora fermo: “Scadenze disattese e nessuna chiarezza ai cittadini"Il gruppo consiliare Vignali interviene sul mancato trasferimento della Casa della Salute Pablo al padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Nasce il Comitato 'Obiettivo Salute' di Como Nord: Chiediamo un presidio sanitario per i quartieri; La Rugby Rovigo vince il derby d'Italia con una rimonta epica: da 0-19 e 7-26 a 28-26.