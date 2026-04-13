Commissario Ue all' Agricoltura Hansen indossa spilla Make wine not war di Coldiretti al Vinitaly – Il video

Durante il Vinitaly a Verona, un gruppo di giovani organizzò un flash mob con uno slogan di pace, indossando una spilletta con la scritta

(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 Make wine, not war", "Fate il vino, non la guerra" è il messaggio di pace al centro del flash mob organizzato dai giovani della COLDIRETTI al Vinitaly. I ragazzi, molti dei quali viticoltori, hanno esibito cartelli a Casa COLDIRETTI e hanno distribuito spillette ai visitatori presenti. Proprio per la cultura che l'Italia rappresenta, i giovani di COLDIRETTI vogliono così essere promotori di un messaggio di pace, ribadendo il valore di fratellanza insito in ognuno di noi. Un'iniziativa pensata anche per ribadire il fatto che, come sottolinea l'organizzazione agricola, "la sovranità dell'Europa passa dalla difesa della sua produzione alimentare e non dal riarmo.🔗 Leggi su Open.online

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