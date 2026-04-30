COFFEE BACH Domenica 3 maggio alla Cavallerizza di Udine

Domenica 3 maggio si terrà presso la Cavallerizza di Udine l’evento Coffee Bach, una manifestazione che si svolge in un nuovo spazio culturale e creativo. La manifestazione si tiene ogni prima domenica del mese e rappresenta un’occasione per promuovere iniziative legate all’arte e alla cultura in un ambiente recentemente inaugurato. La Cavallerizza, sede di questo spazio, ospiterà diverse attività e momenti dedicati ai partecipanti.

Ogni prima domenica del mese il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei rinnovati ambienti dell’ex Caserma Osoppo di Udine – si trasforma in un luogo inedito di incontro tra musica e quotidianità con Coffee Bach, un ciclo di concerti che reinterpreta in chiave originale la fruizione della musica colta. Promossa dal Coro del Friuli Venezia Giulia insieme al laboratorio di orchestra barocca dei Filarmonici Friulani, la rassegna propone all’ora della colazione due cantate tratte dall’infinito repertorio di Johann Sebastian Bach, restituite in una dimensione intima, accogliente e sorprendentemente informale....🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - COFFEE BACH. Domenica 3 maggio alla Cavallerizza di Udine Notizie correlate Alla Cavallerizza la grande musica si assapora a colazione: sono le domeniche del Coffee BachOgni prima domenica del mese, il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei giorni scorsi nei rinnovati ambienti dell’ex... Bach a colazione: alla Cavallerizza di Udine il nuovo appuntamento con il genio tedescoOgni prima domenica del mese il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei rinnovati ambienti dell’ex Caserma Osoppo di...