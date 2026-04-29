Bach a colazione | alla Cavallerizza di Udine il nuovo appuntamento con il genio tedesco

Alla Cavallerizza di Udine, uno spazio culturale recentemente ristrutturato all’interno dell’ex Caserma Osoppo, si tiene ogni prima domenica del mese un ciclo di concerti chiamato Coffee Bach. L’evento propone interpretazioni musicali ispirate al compositore tedesco e si svolge in un ambiente che unisce musica e vita quotidiana, offrendo un momento di incontro tra appassionati e curiosi. La rassegna mira a portare il genio di Bach in un contesto informale e accessibile.

Ogni prima domenica del mese il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei rinnovati ambienti dell’ex Caserma Osoppo di Udine – si trasforma in un luogo inedito di incontro tra musica e quotidianità con Coffee Bach, un ciclo di concerti che reinterpreta in chiave.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Alla Cavallerizza la grande musica si assapora a colazione: sono le domeniche del Coffee BachOgni prima domenica del mese, il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei giorni scorsi nei rinnovati ambienti dell’ex... A Udine: la cultura ha un nuovo indirizzo. Apre la Cavallerizza, spazio culturale creativoLa cultura a Udine ha un nuovo indirizzo: è la Cavallerizza dell’ex Caserma Osoppo, spazio culturale creativo che prende vita in uno degli edifici... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Street food al Parco Moretti, le giostre in centro e il film girato in piazza Libertà: ecco gli eventi da non perdere nel weekend. Alla Cavallerizza di Udine nasce Coffee Bach: cantate barocche e colazione artigianaleAlle 10 il debutto del format tra cantate di Bach e dolci artigianali: in programma BWV 149 e BWV 197, biglietti su Vivaticket. nordest24.it Ecco la 'Cavallerizza', la nuova casa della cultura di UdineUn edificio di oltre 1.000 metri quadrati, in grado di accogliere fino a 600 persone per eventi in piedi e oltre 300 a sedere, destinato a diventare un luogo aperto alla musica, alle arti e alla ... rainews.it