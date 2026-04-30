Code in Corso Europa Per il nuovo ospedale serve una valutazione serie sulla viabilità

Durante l’ultima seduta del Consiglio provinciale, un consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione scritta riguardante la posizione del nuovo ospedale Hub, situato nell’area 5. In particolare, è stato sottolineato che la strada in Corso Europa è attualmente in fase di lavori e che è necessario fare una valutazione approfondita sulla viabilità prima di procedere con ulteriori sviluppi.

Nell’ultima seduta del Consiglio provinciale, Massimiliano Morganti, esponente di Fratelli d’Italia, ha illustrato nelle comunicazioni un’interrogazione a risposta scritta depositata nella mattinata medesima in merito alla localizzazione del nuovo ospedale Hub provinciale nell’area 5 della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate L’incrocio maledetto sulla Binasca: "Incidenti e code, serve la rotonda"In attesa che venga progettato il raddoppio della provinciale 40 Binasco-Melegnano, i cittadini chiedono una rotonda all’incorcio con la Sc 113. Cambia ancora la viabilità in Corso EuropaIl Comune di Piacenza comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori per la nuova rotatoria all’altezza di via Govoni, dalle ore 7. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: EU Code Week: aperta la Call per diventare Leading Teacher delle scuole superiori; Hegseth: Per l'Europa finito il tempo della nostra protezione gratis; Avellino - Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su Corso Europa. Nuova rotatoria in corso Europa, senso unico alternato dal 27 aprile all’8 maggioProseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra corso Europa e via Govoni. Dalle 7.30 di lunedì 27 aprile, sino alle 18 di venerdì 8 ... piacenzasera.it Corso Europa, al via i lavori: scattano deviazioni e sensi uniciCiserano. Sono ripresi i lavori lungo corso Europa: dopo oltre un anno di stop per problematiche insorte con la precedente impresa, ecco che nei giorni scorsi il cantiere è stato riattivato. bergamonews.it In sopraelevata, in corso Europa, in spianata Castelletto, per le creuze di Albaro. La città è invasa dalle biciclette elettriche che vengono affittate e, a credito esaurito, lasciate dove capita - facebook.com facebook