Cambia ancora la viabilità in Corso Europa
Il Comune di Piacenza annuncia una modifica alla viabilità in Corso Europa a partire dalle 7 di questa mattina. La modifica si rende necessaria per permettere la prosecuzione dei lavori relativi alla nuova rotatoria situata all’altezza di via Govoni. La chiusura o deviazione delle strade coinvolte durerà fino a quando non saranno completate le operazioni di cantiere. La circolazione sarà quindi soggetta a variazioni temporanee.
Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori per la nuova rotatoria all’altezza di via Govoni, dalle ore 7.30 di giovedì 23 aprile alle ore 18 di venerdì 8 maggio, nel tratto di corso Europa compreso tra l’incrocio con le vie Rigolli e Boselli e quello con le vie.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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In Corso Europa proseguono i lavori per la nuova rotatoria, ecco come - facebook.com facebook