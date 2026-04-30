La Corte di cassazione ha confermato una condanna a 19 anni di carcere per un uomo coinvolto in un caso di sequestri e traffico di cocaina a Roma. La sentenza riguarda un procedimento che ha visto coinvolte accuse legate a sequestri di persona e alla presenza di un carico di 107 chili di droga. La decisione definitiva chiude il procedimento giudiziario avviato contro l’imputato.

? Cosa sapere Cassazione condanna Leandro Bennato a 19 anni per sequestri e cocaina a Roma.. Il verdetto chiude il caso dei sequestri legati al carico di 107 chili.. La quinta sezione penale della Cassazione ha sancito la condanna definitiva a 19 anni e 4 mesi per Leandro Bennato, noto come il Biondo, dopo le violenze orchestrate per il controllo di un carico di cocaina nel quadrante ovest di Roma. Il verdetto arriva dopo che i giudici supremi hanno respinto il ricorso dell’uomo, attualmente sorvegliato con il regime del 41 bis. La decisione chiude il cerchio su una serie di episodi di criminalità legati al controllo del narcotraffico tra le zone di Casalotti e Boccea, dove l’influenza del condannato era emersa anche in precedenti indagini relative all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocaina e torture a Roma: il Biondo condannato a 19 anni di carcere

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