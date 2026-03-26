Mafia condannato a 15 anni per traffico di cocaina ed estorsione | Domenico Macaluso va in carcere

Un uomo è stato condannato a 15 anni di reclusione in seguito a un procedimento in secondo grado. Gli agenti della polizia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, emessa per accuse di associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata e traffico di cocaina. L’arresto è stato effettuato dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile.

In carcere con una condanna in Appello a 15 anni. Gli agenti della squadra mobile, Sezione criminalità organizzata, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Domenico Macaluso, arrestato per associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata e traffico di stupefacenti in occasione dell’operazione “Tentacoli” che, nel 2022, assestò un duro colpo al mandamento di Brancaccio e, in particolare, alla famiglia mafiosa di Roccella. In seguito alla sentenza di pochi giorni fa, la V sezione penale del tribunale di Palermo ha disposto anche la custodia cautelare in carcere di Macaluso che risultava a piede libero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mafia, condannato a 15 anni per traffico di cocaina ed estorsione: Domenico Macaluso va in carcere Articoli correlati Ricorso inammissibile: 74enne condannato per mafia ed estorsione resta in carcereLa difesa aveva chiesto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà Ricorso inammissibile,... Leggi anche: Giudice Corrado Carnevale, l’ex magistrato condannato per mafia: morte dopo tre anni di carcere