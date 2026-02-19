Davide Corbisiero ucciso a 19 anni l'amico 18enne condannato a 20 anni di carcere

Davide Corbisiero, 19 anni, è stato ucciso dall’amico Francesco Franzese, 18 anni, che ora ha ricevuto una condanna di 20 anni di carcere. La lite tra i due sarebbe scoppiata durante una serata tra amici, sfociata in una colluttazione che ha portato alla tragedia. Franzese ha affermato di aver agito per incidente, ma i giudici hanno ritenuto il suo comportamento volontario. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come sia potuto arrivare a tanto. La sentenza è stata pronunciata questa mattina in tribunale.

Condannato a 20 anni di carcere il 18enne Francesco Franzese per l'omicidio dell'amico Davide Carbisiero; il giovane si è difeso sostenendo che fosse stato un incidente.