Il tennista romano affronta il tedesco in una sfida valida per un Masters 1000, sperando di raggiungere la sua prima semifinale in questa categoria. La partita si svolge a Monaco di Baviera, con il giocatore italiano che punta a confermare il buon momento di forma e a migliorare i risultati ottenuti finora nel torneo. La sfida si preannuncia aperta, con entrambi pronti a dare il massimo sul campo.

Il tennista romano cerca la sua prima semifinale in un Masters 1000 nel confronto con il tedesco, appena battuto in Germania Non solo Jannik Sinner ma forse anche Flavio Cobolli: l'Italia potrebbe portare il secondo tennista nelle semifinali del Masters 1000 di Madrid nel caso in cui il romano battesse Zverev, con cui ha appena vinto il confronto diretto a Monaco di Baviera. E allora scopriamo pronostico e quote di Cobolli-Zverev in programma giovedì 30 aprile alle ore 20. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Cobolli, dopo il successo di Monaco di Baviera dove aveva superato proprio Zverev con un netto 6-3 6-3, sta volando anche nel Masters 1000 di Madrid, dove potrebbe raggiungere la semifinale nel caso in cui facesse il bis con il tedesco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli-Zverev, per Flavio è caccia al bis di Monaco di Baviera: il pronostico

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