Pronostico e quote Alexander Zverev – Flavio Cobolli semifinale Monaco 18-04-2026

Da infobetting.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 13:30 sul campo centrale si disputerà la prima semifinale del torneo tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli. Entrambi i giocatori sono qualificati per questa fase e si confronteranno in un match che si annuncia interessante. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, offrendo uno sguardo sulle aspettative per questa partita.

Alexander Zverev e Flavio Cobolli saranno i protagonisti della prima semifinale che si giocherà non prima delle 13:30 ovviamente sul campo centrale. Nei quarti, il tedesco ha vinto in rimonta contro Francisco Cerundolo lasciando solo due game all’argentino nei due set finali, mentre l’italiano si è imposto con un netto 6-3 6-2 sul giustiziere di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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