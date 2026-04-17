Pronostico e quote Alexander Zverev – Flavio Cobolli semifinale Monaco 18-04-2026

Alle 13:30 sul campo centrale si disputerà la prima semifinale del torneo tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli. Entrambi i giocatori sono qualificati per questa fase e si confronteranno in un match che si annuncia interessante. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, offrendo uno sguardo sulle aspettative per questa partita.

Alexander Zverev e Flavio Cobolli saranno i protagonisti della prima semifinale che si giocherà non prima delle 13:30 ovviamente sul campo centrale. Nei quarti, il tedesco ha vinto in rimonta contro Francisco Cerundolo lasciando solo due game all’argentino nei due set finali, mentre l’italiano si è imposto con un netto 6-3 6-2 sul giustiziere di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Alexander Zverev – Flavio Cobolli, semifinale Monaco 18-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026Flavio Cobolli e Alexander Blockx chiuderanno il programma sul Court des Princes dunque nel tardo pomeriggio. Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo, Monaco 17-04-2026Alexander Zverev e Francisco Cerundolo scenderanno in campo subito dopo la fine del match di Cobolli e prima dell’attesissima sfida tra Shelton e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Sinner-Zverev oggi, quote e dove vedere la semifinale Masters 1000 Montecarlo; Pronostico Alexander Sverev – Jannik Sinner – 11 aprile 2026 – Semifinale Montecarlo; Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo, Monaco 17-04-2026; Pronostico Alexander Zverev - Gabriel Diallo - ATP Monaco Open. Sinner sfida Zverev per la finale di Montecarlo: orario, canale TV e pronostico aggiornatoSinner a Montecarlo e Italia femminile a Velletri: due finali nel mirino Chi: Jannik Sinner, Alexander Zverev, la nazionale italiana femminile con Jas ... assodigitale.it Zverev, il fortino di Monaco assediato da Kecmanovic: il serbo punta all'impresaAlexander Zverev favorito sul rosso di Monaco contro Miomir Kecmanovic: sfida in programma lunedì 13 aprile alle 08:00 ... it.blastingnews.com Ottima prestazione di Flavio a Monaco. L’azzurro conquista la semifinale superando Vít Kopriva per 6-3 6-2. 18º successo negli ultimi 24 match su terra. Ora attende il vincente tra Francisco Cerúndolo e Alexander Zverev. - facebook.com facebook Jannik Sinner batte Alexander Zverev nella prima semifinale del Master 1000 di Montecarlo. L'altoatesino si impone in 1 ora e 22 minuti sul tedesco, numero 3 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4. In finale, dove potrà riconquistare la vetta della classifica A x.com