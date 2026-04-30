Cobolli-Zverev oggi all’Atp Madrid 2026 | precedenti orario e dove vederlo

Oggi, nel torneo ATP di Madrid, Flavio Cobolli scende in campo per affrontare il tennista tedesco Alexander Zverev nel quarto di finale. Cobolli, italiano, si confronta con il numero tre del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo. L’incontro si svolge il 30 aprile e rappresenta un’occasione importante per il giovane atleta nel circuito ATP. La partita si può seguire in diretta e si svolge in una delle fasi decisive del torneo.

Flavio Cobolli torna in campo oggi 30 aprile all’ Atp Madrid 2026, per il suo quarto di finale contro il numero 3 del mondo, e 2 del tabellone, Alexander Zverev. Cobolli, numero 13 del mondo e 10 del seeding a Madrid, nell’ultimo scontro diretto ha sconfitto Zverev a Monaco di Baviera con il punteggio di 6-3, 6-3 in appena un’ora e 10? di gioco. Facile prevedere dunque che il tedesco vorrà prendersi l’immediata rivincita e soprattutto proseguire il suo cammino verso la finale. Ma anche Cobolli è deciso a non fermarsi qui: questa per lui è la prima apparizione in un quarto di finale di un Masters.????????????????? Día 1?1? by @bwscoreses #MMOPEN pic.🔗 Leggi su Lapresse.it

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